Pericolo contratti pirata a Bagnoli | si corre ai ripari

È stato firmato un Protocollo di legalità per le attività di bonifica ambientale e rigenerazione urbana nell’area di Bagnoli-Coroglio, un’operazione che mira a contrastare i contratti pirata presenti nell’area. Questo accordo coinvolge enti pubblici e privati e si inserisce nel quadro delle iniziative legate alla preparazione della 38ª edizione dell’America’s Cup prevista per il 2027.

È stato sottoscritto un Protocollo di legalità per gli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, un passaggio chiave anche in vista della 38' edizione dell'America's Cup in programma nel 2027. L'intesa è stata firmata dal prefetto Michele di Bari, dal commissario straordinario per Bagnoli Gaetano Manfredi, Invitalia, i vertici territoriali di Ispettorato del lavoro, Inps e Inail, dal presidente dell'Acen e le organizzazioni sindacali di categoria Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil. "Esclusione subappalti a cascata, presenza Formedil come operatore formativo primario con messa a disposizione l'aula mobile per eventuale formazione in loco. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Pericolo contratti pirata a Bagnoli: si corre ai ripari Articoli correlati Leggi anche: Izzo si ferma, l’Avellino corre ai ripari: riflessioni sul mercato Leggi anche: Nuove regole, si corre ai ripari: la Fia valuta modifiche tecniche Aggiornamenti e notizie su Pericolo contratti Le imprese contro i pirati dei contratti. Treu: Il governo scelga interlocutori rappresentativiLe associazioni datoriali disertano il tavolo Pmi per non sedere accanto a chi fa dumping. L’ex presidente del Cnel a HuffPost: Serve la legge ... huffingtonpost.it Contratti pirata, Badioni: «Bene la posizione di Confcommercio sul tavolo del MIMIT»Una scelta motivata dalla volontà di affermare il valore della rappresentanza e, soprattutto, di proteggere lavoratori e aziende dai crescenti fenomeni di dumping contrattuale ... laprovinciacr.it