Amazon sembra intenzionata a espandere il mondo di Spider-Man con nuove serie dedicate alle varianti di Spider-Noir. Dopo aver annunciato una produzione con Nicolas Cage, la piattaforma sta valutando ulteriori progetti che approfondiscano le diverse versioni del personaggio. Questi nuovi titoli mirano a portare sullo schermo storie legate a universi alternativi e a personaggi meno noti, ampliando così l’offerta legata all’universo di Spider-Man.

Dopo l'arrivo della serie con Nicolas Cage, Amazon starebbe pensando di ampliare il franchise con una serie di progetti legati al mondo dell'Uomo-Ragno, ma scopriamo in che modo L'universo di Spider-Man continuerà ad ampliarsi, specialmente alla luce di una nuova rivelazione riguardante ulteriori varianti del personaggio da parte dello showrunner di Spider-Noir. Spider-Noir trae ispirazione sia dalla versione del personaggio apparsa in Spider-Man: Un Nuovo Universo sia dall'originale dei fumetti Marvel. La storia segue le vicende di un investigatore privato in difficoltà, interpretato da Nicolas Cage, che deve confrontarsi con il proprio passato da supereroe e decidere se tornare a quella vita.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Spider-Noir, queste altre varianti di Spider-Man avranno le loro serie

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