Gli avvocati hanno manifestato questa mattina davanti al Tribunale di Napoli per protestare contro la diffusione di foto scattate durante le udienze. Secondo quanto riferito, alcune immagini sono state pubblicate senza autorizzazione, violando la privacy degli avvocati e dei clienti. La protesta si è concentrata sulla tutela dei diritti e sulla privacy nel contesto giudiziario. Nessuna informazione è stata fornita sui responsabili delle foto o sulle eventuali azioni legali intraprese.

Tempo di lettura: 3 minuti “Siamo qui a protestare stamattina perché sono state scattate foto ad avvocati, difensori di fiducia in un processo per omicidio che si sta celebrando davanti alla terza corte di assise: siamo stati spiati e temiamo che siano stati intercettati anche i nostri colloqui difensivi”. A parlare è l’avvocato Raffaele Esposito iscritto all’albo d’onore della Camera Penale e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli che stamattina ha preso parte a una protesta dinnanzi all’ingresso Porzio del Nuovo Palazzo di Giustizia partenopeo. Gli avvocati, hanno voluto anche sottolineare che, in veste di pubblico, assisteranno accanto al collega Esposito, all’udienza di stamattina nell’aula 114 davanti alla quale i legali sarebbero stati intercettati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ‘Spiati con foto in Tribunale’, protesta degli avvocati a Napoli

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