Intercettazioni in tribunale Gratteri | Non sono stati spiati gli avvocati

La procura di Napoli ha ottenuto l'autorizzazione del gip per un'intercettazione ambientale audio-video nel corridoio esterno all'aula 114 del tribunale, nel corso di un procedimento sull'omicidio di un uomo di 72 anni avvenuto il 31 dicembre 2022. La registrazione è stata richiesta per verificare eventuali casi di falsa testimonianza. Il procuratore ha precisato che gli avvocati non sono stati soggetti a intercettazioni.

L'intercettazione ambientale audio-video nel corridoio esterno all'aula 114 del Tribunale di Napoli è stata richiesta dalla Procura partenopea e autorizzata dal gip per accertare casi di falsa testimonianza nel processo sull'omicidio di Luigi Mocerino, 72enne ucciso il 31 dicembre 2022 ad. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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