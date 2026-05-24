I carabinieri hanno scoperto che avvocati venivano pedinati e spiati durante le udienze in tribunale. Dalle informative risulta un sistema di controllo dei colloqui tra i legali, effettuato a margine delle sedute giudiziarie. Le operazioni sono state condotte attraverso attività di sorveglianza e intercettazioni, senza specificare i soggetti coinvolti. La scoperta ha portato all'apertura di indagini per verificare eventuali violazioni della privacy e delle norme sul segreto professionale.

Dalle informative dei carabinieri emerge un sistema di controllo dei colloqui tra legali a margine delle udienze. Ira dei penalisti che hanno già annunciato cinque giorni di sciopero. Tre avvocati sono stati controllati e fotografati insieme con il fratello di un imputato di camorra e un paio di testimoni. Poi quelle immagini sono finite in un’informativa destinata alla Procura di Napoli, che sta provando a farla acquisire dal Tribunale in un processo di criminalità organizzata. Ma che cosa hanno fatto i legali per subire questo trattamento? L’abboccamento si è svolto in qualche covo segreto? Assolutamente no. L’incontro che ha suscitato l’attenzione degli investigatori è avvenuto in Tribunale, a margine di un processo e i tre difensori erano con il famigliare di un cliente fuori dall’aula dove si teneva l’udienza. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Avvocati pedinati e spiati in Tribunale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tribunale di Terni “a rischio”, gli avvocati: “Impatto penalizzante per l’intera comunità”Il tribunale di Terni è stato oggetto di preoccupazione tra gli avvocati, che temono un impatto negativo sulla giustizia locale.