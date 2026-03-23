Napoli hub della blue economy | istituzioni e imprese a confronto a Palazzo Donn’Anna

La blue economy come leva di sviluppo e Napoli candidata a diventare hub strategico del Mediterraneo. Sono questi i temi al centro del workshop promosso da GA-Alliance, in programma venerdì 27 marzo a Palazzo Donn’Anna, sul lungomare di Posillipo. L’iniziativa riunirà istituzioni, autorità portuali e rappresentanti del mondo produttivo per un confronto sulle prospettive di crescita legate al mare, tra gestione del demanio, logistica portuale e sviluppo della nautica. La sfida della blue economy. Al centro del dibattito il modello della Blue Economy, che punta a trasformare le risorse marine in un motore di crescita sostenibile, coniugando tutela degli ecosistemi e innovazione infrastrutturale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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