Wunderkammer chiude la stagione con Bellissima ossessione al Teatrino di Palazzo Donn’Anna

La stagione musicale di Wunderkammer si conclude venerdì 15 maggio alle ore 21 al Teatrino di Palazzo Donn’Anna, gestito dalla Fondazione De Felice di Napoli. La rassegna, dedicata al jazz itinerante e diretta artisticamente da Giulio Martino, presenta l’ultimo evento intitolato “Bellissima ossessione”. La serata rappresenta la chiusura del ciclo di concerti organizzati dall’associazione nel corso dell’anno.

Si chiude venerdì 15 maggio alle ore 21, al Teatrino di Palazzo Donn’Anna – Fondazione De Felice di Napoli, la stagione musicale di Wunderkammer, la rassegna dedicata al jazz itinerante diretta artisticamente da Giulio Martino. Per l’ultimo appuntamento in programma andrà in scena “Bellissima ossessione”, spettacolo scritto da Diego Nuzzo, con Giulio Martino al sax, Zack Alderman alla fisarmonica e accordina e lo stesso Diego Nuzzo come voce recitante. L’evento è realizzato in collaborazione con la Fondazione culturale Ezio De Felice. in foto Diego Nuzzo Un viaggio nel cinema attraverso la musica. Lo spettacolo prende spunto da una riflessione sul ruolo della musica nel cinema, elemento spesso decisivo nel trasformare immagini e sequenze in memoria collettiva.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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