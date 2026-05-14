In regione Marche, sono state assegnate venti Bandiere Blu in occasione dell’edizione 2026 della Foundation for Environmental Education. La certificazione riconosce le località che rispettano determinati standard relativi alla qualità delle acque, alle strutture e ai servizi offerti ai visitatori. La consegna delle certificazioni si è svolta recentemente, confermando il livello di attenzione alle spiagge e all’ambiente marino della zona.

Ancona, 14 maggio 2026 – Sono 20 le località premiate con la Bandiera Blu dalla Foundation for Environmental Education, nell’ultima edizione promossa dall’organizzazione internazionale che ogni anno certifica la qualità del mare, delle spiagge e dei servizi turistici. Nessuna new entry, ma solo conferme. In tutta Italia sono state assegnate 257 Bandiere Blu,11 in più rispetto ai 246. Un risultato che conferma la costante attenzione delle Marche per la sostenibilità ambientale, la raccolta differenziata, le piste ciclabili, l’arredo urbano e i servizi offerti a residenti e turisti. Spiagge marchigiane che anche recentemente sono state elogiate dal giornale britannico The Guardian.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marche, le Bandiere Blu 2026: quali sono le migliori spiagge della regione

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