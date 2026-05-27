Spiagge a misura di bambino | premiate Rodi e Vieste vessillo verde anche a Margherita e Campomarino

Nel 2026, 164 spiagge in tutto il mondo riceveranno la bandiera verde, riconoscimento attribuito dai pediatri alle località balneari più sicure e adatte a bambini e famiglie. Tra queste, alcune spiagge italiane, come quelle di Rodi e Vieste, sono state premiate, insieme a quelle di Margherita e Campomarino. La bandiera verde indica che le spiagge soddisfano determinati criteri di sicurezza, accessibilità e servizi dedicati ai più piccoli.

Sono 164 le spiagge nel mondo che nel 2026 possono fregiarsi della bandiera verde, il riconoscimento assegnato dai pediatri alle località balneari più adatte a bambini e famiglie. L'elenco aggiornato è stato presentato mercoledì 27 maggio a Modica, in provincia di Ragusa, da Italo Farnetani. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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