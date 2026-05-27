Dopo la lunga attesa, il 15 maggio 2026, Berlino e la dama con l’ermellino è approdato su Netflix, scalando, come immaginabile, le classifiche e raggiungendo in breve tempo il primo posto. La domanda, però, è perché? Tra le molteplici risposte possibili, ci sono quelle che hanno a che fare con l’eredità di un personaggio storico e, oggettivamente, accattivante, e altre che riguardano invece l’offerta della piattaforma streaming, incentrata sui gusti pop della gente, ma non sempre sulla qualità autoriale dei prodotti. Eccoci quindi dinanzi a una seconda stagione che sembra procedere per inerzia, potendo contare su l' appeal di Pedro Alonso e su qualche altro elemento - vedi la selezione musicale o le location andaluse - ma non riuscendo a soddisfare a pieno le aspettative. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Spiace ammetterlo, ma Berlino ha perso il suo tocco

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