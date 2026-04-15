Giorgia Meloni ha perso il suo tocco magico

Negli ultimi giorni, la premier ha mostrato segnali di incertezza, modificando le posizioni assunte in precedenza su temi chiave come le alleanze internazionali e i rapporti con l'Europa. Sono state annullate o riconsiderate alcune decisioni prese di recente, mentre si cerca di mantenere il sostegno dell'opinione pubblica. La sua strategia politica sembra attraversare un momento di indecisione, con continui cambi di rotta che attirano l'attenzione dei media.