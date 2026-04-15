Giorgia Meloni ha perso il suo tocco magico
Negli ultimi giorni, la premier ha mostrato segnali di incertezza, modificando le posizioni assunte in precedenza su temi chiave come le alleanze internazionali e i rapporti con l'Europa. Sono state annullate o riconsiderate alcune decisioni prese di recente, mentre si cerca di mantenere il sostegno dell'opinione pubblica. La sua strategia politica sembra attraversare un momento di indecisione, con continui cambi di rotta che attirano l'attenzione dei media.
Magari lo ritroverà, ma oggi la premier sta inseguendo affannosamente il consenso, rimangiandosi tutto quel che aveva fatto o detto fino a qualche settimana fa, da Trump a Israele, dalle dimissioni dei ministri al rapporto con l'Europa.🔗 Leggi su Fanpage.it
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