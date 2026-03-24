Le recensioni di Marathon evidenziano dubbi e prime impressioni che non sembrano favorevoli. Nonostante Bungie abbia richiesto e ottenuto alcune settimane di tempo per perfezionare il gioco prima del rilascio delle recensioni, i giudizi espressi dalla critica continuano a mettere in discussione la qualità del titolo.

Bungie ha chiesto ed ottenuto qualche settimana di tempo prima di fare uscire le recensioni, in modo tale da poter mostrare Marathon vicino alla sua forma definitiva, eppure questo non è bastato per convincere a pieno la critica sulla validità del titolo. L’extraction shooter del noto team è attualmente caratterizzato da luci e ombre. La genesi di Marathon non è stata delle migliori. Il nuovo gioco di Bungie – un reboot di un titolo degli anni ’90 – è stato accompagnato da dubbi e polemiche sin da quando è stato annunciato. Dapprima è sorta la polemica sull’originalità della grafica (a quanto è emerso, presa in prestito da un’artista non coinvolto nello sviluppo), quindi sono arrivate le prime impressioni della stampa che hanno fatto emergere le criticità del concept di gioco. 🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - Marathon, le recensioni confermano dubbi e prime impressioni: Bungie ha perso il tocco magico?

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Sto giocando 12h a marathon al giorno, a volte di più. Probabilmente non giocavo così tanto da Tarkov o i primi giorni di Arc Raiders. Cazzo me frega se chiudono sto gioco o diventa il nuovo Fortnite letteralmente ogni giorno mi sveglio a pallettoni per correre x.com