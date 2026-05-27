Spettacolo dalla Regione oltre 10 milioni per teatri musica e danza | aumentano i fondi del Furs

La regione ha approvato un decreto che aumenta i fondi destinati a teatri, musica, danza e intrattenimento culturale. Sono stati assegnati oltre 10 milioni di euro agli enti pubblici e privati che operano in questi settori in Sicilia. La ripartizione delle risorse riguarda specificamente il sostegno alle attività culturali legate allo spettacolo dal vivo.

Più risorse per il mondo dello spettacolo in Sicilia. La giunta regionale guidata da Renato Schifani ha approvato il decreto di ripartizione dei fondi destinati agli enti pubblici e privati che operano nei settori del teatro, della musica, della danza e dell’intrattenimento culturale.Il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Trailer spettacolo teatrale LA LUNGHEZZA D'ONDA DELLA FELICITA' di e con Gabriella Greison

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