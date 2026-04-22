Sicilia | dal buco di 4 miliardi al surplus Schifani rimescola la giunta

Il presidente della regione siciliana ha annunciato che a breve verrà effettuata una riorganizzazione della giunta. La decisione arriva a seguito di un passaggio da un deficit di quattro miliardi di euro a un saldo positivo di bilancio. La ristrutturazione coinvolgerà vari assessori e rappresenta un intervento diretto sulla composizione dell'esecutivo regionale. La comunicazione è stata ufficializzata durante una conferenza stampa.

Il Presidente della Regione siciliana, Schifani, ha comunicato l’imminente necessità di una ristrutturazione della giunta regionale. L’annuncio arriva mentre il governo locale punta a consolidare un percorso di stabilizzazione economica basato sulla gestione rigorosa dei conti pubblici e sulla semplificazione burocratica. I numeri della ripresa economica siciliana. La gestione finanziaria dell’isola ha registrato un mutamento radicale rispetto alla situazione iniziale del mandato. Al momento dell’insediamento, la Regione doveva affrontare un buco di bilancio pari a 4 miliardi di euro, con una stabilità finanziaria estremamente precaria. Attualmente, i dati indicano un surplus che supera i 5 miliardi di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicilia: dal buco di 4 miliardi al surplus, Schifani rimescola la giunta Notizie correlate Sicilia isolata: il buco da 50 miliardi causato dal mancato ponteIl mancato completamento del collegamento infrastrutturale tra Sicilia e Calabria ha generato un vuoto economico e sociale dal valore complessivo di... Sanità in Sicilia: Schifani convoca la giunta per la sospensione di Salvatore IacolinoABBONATI A DAYITALIANEWS Riunione urgente della giunta regionale Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha convocato per oggi 10... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Banda del buco in via Marchese di Villabianca, svaligiata una tabaccheria; Progetti sbagliati e ditte fallite. Il buco nero di Niscemi; Fondazione Taormina Arte e Taobuk, Musolino (IV) porta il caso in Senato; Banda del buco, l'ostaggio dei rapinatori: Noi minacciati di morte. Banda del buco in via Marchese di Villabianca, svaligiata una tabaccheriaUn piano studiato nei minimi dettagli ha permesso a una banda di ladri di mettere a segno un furto la scorsa notte a Palermo. I malviventi hanno preso di mira […] ... blogsicilia.it Bancarotta fraudolenta nella cantieristica, buco di 8milioniI finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trieste hanno concluso un'articolata attività d'indagine nei confronti di una società con sede a Palermo, ma operante stabilmente in ... ansa.it In Sicilia l'inverno per un giorno Parentesi... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook Sicilia. x.com