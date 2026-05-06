Oggi si è svolto il giuramento dei nuovi assessori della regione Sicilia, nominati dal presidente della regione il 29 aprile scorso. La cerimonia ha visto la partecipazione dei nuovi membri della Giunta, pronti a iniziare il loro incarico ufficiale. L’appuntamento rappresenta un passaggio formale nel processo di insediamento dopo le nomine ufficiali effettuate qualche giorno fa.

E’ il giorno del giuramento dei nuovi assessori regionali, nominati dal presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, lo scorso 29 aprile. Oggi pomeriggio, alle 15, il passaggio nell’aula dell’Ars. Una mossa compiuta nel tentativo di serrare i ranghi e assicurare l’ultimo giro di boa dell’esecutivo in direzione delle elezioni regionali di autunno 2027, anche recuperando la Dc che era stata estromessa per i guai giudiziari che hanno travolto il suo leader Totò Cuffaro. Giurano in Sala d’Ercole, così, Nuccia Albano, medico legale, perito e consulente di Tribunali e Procure della Sicilia, che torna a occupare il posto all’assessorato...🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sicilia: giro di boa per la Giunta Schifani, giurano i nuovi assessori

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