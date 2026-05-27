Spara tre colpi per svuotare la cassa dell' alimentari ma il commerciante non si lascia spaventare

Un uomo ha sparato tre colpi di pistola all’interno di un minimarket di Primavalle, tentando di rapinare il negozio. Nessuno è rimasto ferito. Il commerciante presente nel negozio non si è lasciato intimidire e ha continuato a gestire la situazione. I colpi sono stati esplosi con l’obiettivo di svuotare la cassa, ma il tentativo di rapina non è andato a buon fine. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto.

Tre colpi di pistola a scopo intimidatorio esplosi all'interno del minimarket di Primavalle che voleva rapinare. Una donna, che non aveva fatto i conti con il titolare dell'esercizio commerciale, che ha reagito e l'ha fatta scappare a mani vuote. La malvivente, una 34enne romana, è stata poi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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The Albert Gate Mystery: A Captivating Detective Tale By Louis Tracy

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