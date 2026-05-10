Si spara ancora a Foggia | colpi d' arma da fuoco in via Iarussi
A Foggia si registrano nuovi colpi d'arma da fuoco, questa volta in via Iarussi, di fronte a un supermercato. L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica 10 maggio, aggiungendosi a una serie di scontri violenti che hanno coinvolto la zona negli ultimi giorni. La situazione resta tesa, con testimoni che riferiscono di un clima di conflitto e scontri armati protratti nel centro della città.
Clima di guerriglia e da far west a Foggia, per l'ennesimo grave episodio avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 10 maggio, in via Ugo Iarussi, di fronte ad Happy Casa. Per cause ancora in corso d'accertamento, verosimilmente all'esito di un litigio tra soggetti che solitamente frequentano.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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