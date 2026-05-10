Si spara ancora a Foggia | colpi d' arma da fuoco in via Iarussi

A Foggia si registrano nuovi colpi d'arma da fuoco, questa volta in via Iarussi, di fronte a un supermercato. L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica 10 maggio, aggiungendosi a una serie di scontri violenti che hanno coinvolto la zona negli ultimi giorni. La situazione resta tesa, con testimoni che riferiscono di un clima di conflitto e scontri armati protratti nel centro della città.

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