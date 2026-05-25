Mosca ha lanciato un supermissile in risposta a un attacco di Kiev contro un centro di comando nella regione di Kherson occupata. L’attacco ucraino ha colpito uno stabilimento militare russo. La Russia ha dichiarato che il missile era destinato a mostrare capacità militari e ha aumentato le tensioni nella regione. Non sono stati segnalati danni o vittime immediatamente collegati all’ultimo lancio.

La rappresaglia di Mosca era attesa dopo che Kiev, nei giorni scorsi, aveva colpito un centro di comando nella regione occupata di Kherson, uno stabilimento militare russo a 1.700 chilometri dal confine ucraino. Ed è arrivata nelle prime ore di domenica con una pioggia di fuoco sulla capitale ucraina e alcune città della regione come Bila Tserkva: 600 droni e almeno 90 missili, tra cui l’Oreshnik, il missile balistico ipersonico a medio raggio in grado di trasportare testate nucleari e di viaggiare ad una velocità tale da eludere le tradizionali difese anti-aeree. Un’offensiva coordinata che ha investito quartieri residenziali, infrastrutture civili, uffici, depositi e aree commerciali in oltre 40 punti di Kiev. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Putin spara il supermissile per spaventare l’Europa

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