Gioielli collane bracciali smeraldi | il tesoro di Zapatero che fa tremare i socialisti in Spagna

Il patrimonio di gioielli dell’ex presidente del governo spagnolo include collane, bracciali di smeraldi e zaffiri, stimato tra due e tre milioni di euro. Tra i pezzi, si trova anche un girocollo con 14 rubini.

Gioielli per un valore tra i due e i tre milioni di euro. Collane, bracciali di smeraldi, zaffiri. E un girocollo con 14 rubini. Oltre a orologi Omega e Longines. È il tesoro di José Luis Rodriguez Zapatero, l’ex premier spagnolo ( 2004-2011 ), oggi inquisito in Spagna per organizzazione criminale, falso e traffico di influenze. Nel mirino c’è Plus Ultra, compagnia aerea low cost che secondo gli inquirenti iberici avrebbe usato illecitamente i fondi per il suo salvataggio durante la pandemia. Il giudice istruttore José Luis Calama lavora su un dossier dell’Unità per i reati economici della polizia. Il tesoro di Zapatero. Secondo l’accusa il premier spagnolo degli anni 10 sarebbe al vertice di un network che dalla Spagna arriva fino al Veezuela. 🔗 Leggi su Open.online

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Traditional Treasure: Ruby Bar & Emerald Leaf

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