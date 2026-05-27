All’alba, la Guardia Civil ha eseguito una perquisizione nella sede del Partito Socialista spagnolo. Il premier si trovava in Vaticano al momento. L’indagine riguarda un procedimento diverso rispetto al caso Plus Ultra. Non sono stati comunicati dettagli sui motivi dell’operazione o sui soggetti coinvolti. La perquisizione si è svolta senza incidenti e si è conclusa entro poche ore. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dalle autorità coinvolte.

Madrid, 27 maggio 2026 - Improvvisa perquisizione all’alba della Guardia Civil spagnola nella sede centrale del Partito Socialista spagnolo (Psoe) in cerca di documenti su un presunto finanziamento illecito, mentre il numero uno del partito nonché premier, Pedro Sanchez, era in Vaticano per incontrare Papa Leone XIV. Gli agenti dell'Unità Operativa Centrale (Uco) della Guardia Civil hanno fatto irruzione nelle prime ore della mattina in via Ferraz a Madrid, fa sapere El Confidencial ripreso da altri media. Le autorità hanno confermato il blitz, aggiungendo che gli agenti starebbero inoltre ispezionando altre proprietà appartenenti al Psoe... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Spagna, perquisizione all’alba nella sede del Psoe mentre il premier Sanchez è dal Papa. “È un’inchiesta diversa dal caso Plus Ultra”

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