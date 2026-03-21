Il governo spagnolo ha annunciato un pacchetto di misure da 5 miliardi di euro per affrontare la crisi energetica, con l’obiettivo di ridurre l’impatto del prezzo del gas sulle bollette. Il premier ha dichiarato che le energie rinnovabili hanno contribuito a contenere gli effetti dell’aumento dei costi. La proposta spagnola si distingue per l’ampiezza e la strutturazione rispetto alle iniziative italiane sulle accise e gli sconti all’autotrasporto.

La risposta della Spagna alla crisi energetica è un pacchetto molto più ampio e strutturato rispetto all ’intervento italiano sulle accise e gli sconti all’autotrasporto. Il governo guidato da Pedro Sánchez ha approvato venerdì un piano da 5 miliardi di euro, articolato in 80 misure, con l’obiettivo di contenere l’impatto dell’impennata dei prezzi dell’energia legata alla guerra in Medio Oriente. Secondo il premier socialista, si tratta del “maggiore scudo sociale ed economico dispiegato nell’Ue”, destinato a sostenere direttamente 20 milioni di famiglie e 3 milioni di imprese. Il piano combina interventi immediati – come il taglio dell’Iva e delle accise su elettricità e carburanti e sconti in bolletta per i più vulnerabili – con misure strutturali, tra cui incentivi all’elettrificazione e agli investimenti nelle rinnovabili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caro energia, il caso Spagna: dal governo misure per 5 miliardi. Sánchez: “Grazie alle rinnovabili da noi il prezzo del gas incide meno sulle bollette”

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