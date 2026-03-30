Dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia, il governo ha registrato le dimissioni di un sottosegretario, di una ministra e di un capo di gabinetto in pochi giorni. Si discute sulla possibilità di elezioni anticipate a giugno, con l'ipotesi di dimissioni da parte del premier per evitare una crisi di governo e influenzare le forze di opposizione.

L'indiscrezione circola ma è piuttosto irrealistica. Nel centrodestra però la tentazione resta forte per i grattacapi economici e i possibili litigi (continui) La sconfitta al referendum sulla giustizia è stata una doccia fredda per il governo Meloni. L'esecutivo ha visto le dimissioni di un sottosegretario, una ministra e un capo di gabinetto nel giro di pochi giorni. E all'interno della maggioranza c'è chi guarda con preoccupazione alla parte finale della legislatura, l'"ultimo miglio" che conduce alle Politiche del 2027: una sfida che sembra piuttosto aperta tra centrosinistra e centrodestra. Prende quindi corpo l'ipotesi del voto anticipato: un modo per disorientare gli avversari ed evitare di affrontare alcuni dossier economici piuttosto delicati. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Elezioni anticipate a giugno? Meloni e l'ipotesi dimissioni per dribblare la crisi (e mandare in tilt l'opposizione)

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