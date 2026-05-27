Alle prime ore del mattino del 27 maggio, agenti della Guardia Civil sono entrati nella sede centrale del Partito Socialista a Madrid, situata in via Ferraz. L’operazione riguarda un’indagine su un possibile finanziamento illecito. Non sono stati diffusi dettagli sulle modalità dell’intervento o su eventuali sequestri. La presenza delle forze dell’ordine si è protratta per alcune ore prima di lasciare l’edificio.

Agenti della Guardia Civil spagnola si sono presentati all'alba di oggi - 27 maggio - nella sede centrale del Partito Socialista spagnolo (Psoe), in via Ferraz a Madrid, secondo quanto anticipato da El Confidencial e confermato da altri media. L'inchiesta Stando a fonti vicine all'inchiesta, citate dalla Cadena Ser, l'operazione è disposta dal tribunale dell'Audiencia Nacional per cercare informazioni nell'ambito di un'inchiesta coperta da segreto istruttorio, diversa dal caso Plus Ultra, relativo al salvataggio finanziario della compagnia aerea, su cui indaga la stessa corte. PEDRO SANCHEZ A ROMA... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Madrid, agenti della Guardia Civil nella sede del Partito Socialista: l'ipotesi di un finanziamento illecito

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#Spagna – Agenti della Guardia Civil si sono presentati all'alba nella sede centrale del Partito Socialista spagnolo (Psoe), del premier Pedro #Sanchez, in via Ferraz a Madrid, secondo El Confidencial e altri media. L'operazione è stata disposta dall'Audie x.com

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