L'ex assessore Franco Tanevini, 77 anni, è morto dopo essere precipitato di circa 50 metri in una cava dismessa. L'incidente è avvenuto in mattinata, mentre si trovava nel sito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l'uomo è stato dichiarato deceduto. Tanevini è stato esponente del Partito socialista e aveva ricoperto il ruolo di assessore provinciale. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento.

È morto Franco Tanevini, l’ex assessore provinciale di Frosinone. L’uomo, 77 anni, si trovava in una zona periferica di Anagni per fare una passeggiata quando sarebbe caduto in un dirupo. La caduta è stata di circa 50 metri. A dare l’allarme due passanti, ma per lui non c’era già più nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione, Tanevini sarebbe scivolato sporgendosi da un pendio per cercare di raggiungere una pianta di asparagi. Morto Franco Tanevini È morto all’età di 77 anni Franco Tanevini, l’ex assessore provinciale di Frosinone e comunale a Monte San Giovanni Campano. L’incidente, avvenuto durante una passeggiata nei pressi di una vecchia cava dismessa, è avvenuto venerdì 22 maggio in serata. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morto Franco Tanevini ex assessore provinciale, caduto in un dirupo: è stato esponente del Partito socialista

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