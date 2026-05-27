Venerdì scorso, durante la fase di ammaraggio in mare, il razzo Starship di SpaceX ha preso fuoco. La navetta, progettata come il veicolo più grande e potente mai costruito per un test, era una versione migliorata destinata a supportare missioni lunari con equipaggi. L'evento si è verificato dopo il lancio di prova, senza riportare feriti o danni a persone o altre strutture. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell'incidente.

SpaceX venerdì scorso ha lanciato la sua Starship, il veicolo spaziale più grande e potente mai realizzato per un volo di prova: si tratta di una versione potenziata su cui la NASA punta per portare gli astronauti sulla Luna. Il razzo – al suo debutto due giorni dopo che il Ceo di SpaceX, Elon Musk, ha annunciato l’intenzione di quotare in borsa l’azienda – ha raggiunto la sua destinazione finale, l’Oceano Indiano, nonostante alcuni problemi al motore. Al momento dell’atterraggio in mare il veicolo spaziale ha preso fuoco ed è esploso. Decollato dalla base in Texas, ha trasportato 20 satelliti Starlink fittizi che sono stati rilasciati a metà del volo spaziale, durato un’ora, e che ha attraversato metà del globo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - SpaceX, razzo Starship prende fuoco durante l'ammaraggio nell'Oceano

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SpaceX rocket erupts into flames after splashdown in Indian Ocean

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