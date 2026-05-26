È volato giù è morto Choc al ministero la tragedia sotto gli occhi di tutti | hanno visto

Notizia in breve

Nella mattinata di oggi si è verificato un incidente al Ministero dell’Interno di Roma, con una persona che è caduta da un’altezza elevata e ha perso la vita. L’episodio ha causato momenti di tensione tra i presenti e ha interrotto le attività quotidiane all’interno della sede. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che stanno conducendo le verifiche del caso. La polizia ha delimitato l’area interessata e avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.