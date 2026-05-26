È volato giù è morto Choc al ministero la tragedia sotto gli occhi di tutti | hanno visto
Nella mattinata di oggi si è verificato un incidente al Ministero dell’Interno di Roma, con una persona che è caduta da un’altezza elevata e ha perso la vita. L’episodio ha causato momenti di tensione tra i presenti e ha interrotto le attività quotidiane all’interno della sede. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che stanno conducendo le verifiche del caso. La polizia ha delimitato l’area interessata e avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.
Momenti di forte tensione nella mattinata di oggi al Ministero dell’Interno, dove un episodio improvviso ha interrotto la normale attività lavorativa all’interno della sede del Viminale, nel centro di Roma. L’allarme è scattato poco dopo le 9.30 e, nonostante l’intervento dei soccorsi, per un dipendente non c’è stato nulla da fare. La notizia ha rapidamente raggiunto gli uffici, lasciando personale e presenti in uno stato di evidente shock. La tragedia al Viminale: cosa è successo. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo avrebbe compiuto un gesto estremo lanciandosi nel vuoto dal quarto piano della sede del Ministero dell’Interno, in piazza del Viminale a Roma. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Inès Garcia | Ondes de choc | avec Alexandra VANDERNOOT & Armelle DEUTSCH | Série policière | BSF
Notizie e thread social correlati
“È morto”. Tragedia al ministero dell’Interno, personale sotto chocUna tragedia si è consumata questa mattina al ministero dell’Interno, dove una persona ha perso la vita.
La tragedia di Alessandro, morto in moto sotto gli occhi del padreUn uomo di 35 anni è morto in un incidente in moto avvenuto questa mattina a Rimini.