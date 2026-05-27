Spaccano le panchine e le staccionate del parco | baby vandali denunciati

Due minori sono stati denunciati dai carabinieri di Bastia Umbra dopo aver danneggiato una panchina e una staccionata nel parco cittadino. I militari hanno identificato gli autori attraverso le testimonianze e le immagini delle telecamere di sorveglianza. I danni sono stati accertati e segnalati alle autorità competenti. Nessuna persona è rimasta ferita durante gli atti di vandalismo.

I carabinieri di Bastia Umbra hanno identificato e denunciato i vandali che hanno danneggiato la staccionata e una panchina del percorso verde della città. Si tratta di due 16enni, entrambi denunciati alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Perugia. Tutto è partito dalla denuncia del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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