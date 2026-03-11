Baby vandali in azione lanciano sassi sulle auto in transito a Usmate Velate | denunciati

Baby vandali stanno causando problemi a Usmate Velate, dove hanno lanciato sassi contro le auto in transito. La polizia ha identificato e denunciato alcuni minorenni coinvolti nelle azioni di vandalismo avvenute nelle ultime settimane. Le autorità stanno indagando per accertare altri dettagli sull’accaduto e prevenire ulteriori episodi simili nella zona.

Usmate (Monza), 11 marzo 2026 – Baby vandali in azione in Brianza. Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Arcore hanno segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano tre minori, tutti di 13 anni, ritenuti responsabili del reato di getto pericoloso di cose. I giovani risultano residenti nei comuni di Monticello Brianza e Missaglia, in provincia di Lecco. Sassi contro le auto in transito, denunciati tre minorenni: incastrati dalle telecamere L'attività è stata avviata a seguito di alcune segnalazioni e denunce presentate da automobilisti che, transitando nel territorio di Usmate Velate, avevano raccontato di essere stati colpiti da oggetti lanciati dalla strada, con conseguenti danneggiamenti ai veicoli; in un caso si era verificata anche la rottura del parabrezza di un'autovettura.