Bergamo al Parco Ovest i vandali prendono di mira tunnel panchine e luci - Foto

Da ecodibergamo.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Parco Ovest di Bergamo, inaugurato due anni fa, si registrano ripetuti atti di vandalismo. Testimoni riferiscono che sono stati danneggiati tunnel, panchine e luci, con scritte che coprono molte superfici. La situazione sembra essere peggiorata negli ultimi tempi, secondo i residenti, che hanno segnalato un aumento degli atti di danneggiamento. La presenza di scritte e danni si nota in diverse aree del parco, creando preoccupazione tra chi frequenta il luogo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

IL FENOMENO. Il polmone verde inaugurato due anni fa. I residenti: «Situazione peggiorata, scritte ovunque». Il Comune: «Interverremo, ma serve senso civico». È difficile trovare una panchina che non sia stata imbrattata al Parco Ovest, polmone verde inaugurato due anni fa dal Comune di Bergamo, che unisce i quartieri di San Tomaso, Colognola e Villaggio degli Sposi. Non si tratta «solo» delle panchine, anche dei giochi dei bambini, dei cartelli posizionati dal Comune per far comprendere a chi passeggia tra i nuovi vialetti la biodiversità che vive nel parco di 110mila metri quadrati, tra i più grandi della città insieme alla Trucca. Insieme... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

bergamo al parco ovest i vandali prendono di mira tunnel panchine e luci foto
© Ecodibergamo.it - Bergamo, al Parco Ovest i vandali prendono di mira tunnel, panchine e luci - Foto
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

"Spesso prendono di mira le persone più fragili": un incontro pubblico per mettersi al riparo dalle truffeGiovedì 16 aprile alle ore 16:30, al centro sociale Ravaldini in via Antonio Ravaldini 2 a Gambettola, si terrà un incontro pubblico dedicato al tema...

TS – Juve al lavoro, i bianconeri prendono la mira verso l’Atalanta. E c’è uno spettatore… d’eccezione2026-04-07 19:02:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: Juve subito al lavoro.

parco ovest bergamo al parco ovestBergamo, al Parco Ovest i vandali prendono di mira tunnel, panchine e luci - FotoIl polmone verde inaugurato due anni fa. I residenti: Situazione peggiorata, scritte ovunque. Il Comune: Interverremo, ma serve senso civico. ecodibergamo.it

parco ovest bergamo al parco ovestParco dei Colli, via libera del Consiglio all’ampliamento: Una visione chiara di tutela dell’ambienteApprovata la delibera per il conferimento al Parco dei Colli di Bergamo della cintura verde a sud della città. I dubbi dell'opposizione ... bergamonews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web