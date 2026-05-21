Bergamo al Parco Ovest i vandali prendono di mira tunnel panchine e luci - Foto

Nel Parco Ovest di Bergamo, inaugurato due anni fa, si registrano ripetuti atti di vandalismo. Testimoni riferiscono che sono stati danneggiati tunnel, panchine e luci, con scritte che coprono molte superfici. La situazione sembra essere peggiorata negli ultimi tempi, secondo i residenti, che hanno segnalato un aumento degli atti di danneggiamento. La presenza di scritte e danni si nota in diverse aree del parco, creando preoccupazione tra chi frequenta il luogo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui