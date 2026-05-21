Bergamo al Parco Ovest i vandali prendono di mira tunnel panchine e luci - Foto
Nel Parco Ovest di Bergamo, inaugurato due anni fa, si registrano ripetuti atti di vandalismo. Testimoni riferiscono che sono stati danneggiati tunnel, panchine e luci, con scritte che coprono molte superfici. La situazione sembra essere peggiorata negli ultimi tempi, secondo i residenti, che hanno segnalato un aumento degli atti di danneggiamento. La presenza di scritte e danni si nota in diverse aree del parco, creando preoccupazione tra chi frequenta il luogo.
IL FENOMENO. Il polmone verde inaugurato due anni fa. I residenti: «Situazione peggiorata, scritte ovunque». Il Comune: «Interverremo, ma serve senso civico». È difficile trovare una panchina che non sia stata imbrattata al Parco Ovest, polmone verde inaugurato due anni fa dal Comune di Bergamo, che unisce i quartieri di San Tomaso, Colognola e Villaggio degli Sposi. Non si tratta «solo» delle panchine, anche dei giochi dei bambini, dei cartelli posizionati dal Comune per far comprendere a chi passeggia tra i nuovi vialetti la biodiversità che vive nel parco di 110mila metri quadrati, tra i più grandi della città insieme alla Trucca. Insieme... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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