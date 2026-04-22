Le borse americane hanno registrato un aumento, con l’indice S&P 500 che si avvicina ai 7.600 punti. Gli analisti di una grande banca di investimento hanno rivisto le loro previsioni sul mercato azionario, alzando l’obiettivo per l’indice principale degli Stati Uniti. La spinta è attribuita alla crescita nel settore dell’intelligenza artificiale, che ha contribuito a sostenere i rialzi delle azioni.

Gli analisti di JPMorgan hanno ricalibrato le proprie previsioni sul mercato azionario statunitense, alzando l’obiettivo per l’S&P 500 a 7.600 punti entro la fine dell’anno. Questa decisione, che punta a un incremento del 7% rispetto all’attuale valore dell’indice, ribalta la prudenza mostrata solo trenta giorni fa, quando le stime erano state ridotte a causa delle tensioni geopolitiche tra Stati Uniti, Israele e Iran e della conseguente instabilità dei prezzi energetici. L’impatto strutturale dell’intelligenza artificiale sui capitali globali. Il motore principale dietro questo cambio di rotta risiede nel settore tecnologico, dove il recente debutto di Claude Mythos, l’ultimo modello sviluppato da Anthropic, ha rigenerato l’ottimismo degli investitori verso l’IA.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - S&P 500 verso i 7.600 punti: l’IA spinge il mercato verso l’alto

How Much Further Will Market Prices Extend

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