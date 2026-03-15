Goldman Sachs detiene la posizione più significativa tra gli investitori negli ETF spot su XRP, con un’esposizione di circa 153,8 milioni di dollari. Recentemente, l’azienda ha guidato i flussi degli ETF XRP, che hanno raggiunto un totale di 1,4 miliardi di dollari. Questa partecipazione evidenzia l’interesse di Goldman Sachs nel settore delle criptovalute e degli strumenti finanziari correlati a XRP.

Goldman Sachs si è rivelato il più grande detentore noto di quote degli ETF spot su XRP, con un’esposizione per circa 153,8 milioni di dollari. I flussi cumulativi verso questi fondi hanno superato i 1,4 miliardi di dollari entro marzo 2026, segnando una crescita costante nonostante le pressioni discendenti del mercato crittografico generale. I dati emergono da dichiarazioni regolamentari ufficiali che mettono in luce come la banca d’investimento americana abbia accumulato una posizione pari a circa 83,6 milioni di token XRP. Questa mossa posiziona l’istituto finanziario ben al di sopra di altri grandi investitori istituzionali che hanno reso pubbliche le loro partecipazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Goldman Sachs guida gli ETF XRP: 1,4 miliardi in flussi

Articoli correlati

Goldman Sachs cresce e cambia casa a MilanoNel risiko silenzioso degli immobili direzionali milanesi, un nuovo tassello si aggiunge alla mappa della finanza internazionale.

Solana crolla ma gli ETF incassano 1,5 miliardiLe quotazioni di Solana oscillano sotto i 100 dollari, toccando un minimo di 85 unità monetarie in un contesto di mercato ribassista.

CONFIRMED: US Treasury REVEALS Programmable Financial System | $3T Stablecoins | Kraken Fed Account

Approfondimenti e contenuti su Goldman Sachs

Temi più discussi: Goldman Sachs raccomanda short su EUR/CHF come copertura inflazione; Cosa ha scatenato l'ultimo calo di prezzo delle azioni Goldman Sachs; Petrolio verso i 100 dollari: Goldman Sachs alza i target su ENI, BP e i big dell’oil & gas; Goldman Sachs: assicuratori commerciali meglio posizionati per l’IA, upgrade per AIG.

Gli ETF Bitcoin aggiungono $251M mentre Goldman Sachs guida gli ETF XRPMartedì gli exchange-traded fund (ETF) Bitcoin spot statunitensi hanno registrato un aumento degli afflussi, nonostante BTC sia sceso sotto i 70.000 $. Gli ETF Bitcoin spot (BTC) hanno registrato affl ... msn.com

Goldman passa a neutrale sulle azioni, preferisce liquidità nel breve termineIl conflitto ha intensificato le preoccupazioni su uno shock energetico più ampio che potrebbe pesare sulla crescita economica aumentando al contempo l’inflazione, ha affermato il colosso di Wall Stre ... it.investing.com

Anche le grandi banche americane hanno concesso molti prestiti ai veicoli del private: Wells Fargo 59,7 miliardi di dollari, BofA 33,2, Citi 25,8, JPMorgan 22,2, Goldman Sachs per 21,7 facebook

Caffè Affari (ristretto) - le cose da sapere prima dell'apertura dei mercati con @elisaapiazza: Petrolio ancora in zona 100$, ma per Goldman Sachs potrebbe raggiungere anche i 150$ Gli Usa autorizzano l’acquisto di petrolio russo sanzionato #Trump pro x.com