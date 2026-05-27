Sottoservizi sospese 40 richieste | Nuove regole e più controlli
Sono state sospese 40 richieste di lavori per sottoservizi in città, a causa di nuove regole e maggiori controlli. Il sindaco ha annunciato che le autorizzazioni sono state bloccate mentre si rafforzano le verifiche sulla qualità dei lavori. La decisione arriva dopo le recenti contestazioni alle imprese coinvolte in lavori non conformi. Le sospensioni resteranno in vigore finché non saranno completate le ispezioni e saranno garantiti standard più stringenti.
Il sindaco di Bari Vito Leccese procede dritto per la sua strada, e dopo aver tuonato due settimane fa contro le aziende dei sottoservizi, ree di realizzare i lavori in malo modo creando disagi e situazioni di pericolo, iniziano a vedersi i primi risultati, legati alla decisione di bloccare le autorizzazioni ad effettuare i lavori, fatta eccezione per gli interventi realmente urgenti e indifferibili. Alla base della decisione, come spiegato due settimane fa dal Comune, “numerose segnalazioni di criticità da parte dei cittadini, sugli interventi di manomissione del suolo pubblico per la posa e la manutenzione delle infrastrutture interrate”. Le richieste di autorizzazione Oltre 40 le richieste di autorizzazione per lavori sui sottoservizi sospese dal 12 maggio scorso, dopo la nota del sindaco alle società. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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