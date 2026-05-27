Sottoservizi sospese 40 richieste | Nuove regole e più controlli

Notizia in breve

Sono state sospese 40 richieste di lavori per sottoservizi in città, a causa di nuove regole e maggiori controlli. Il sindaco ha annunciato che le autorizzazioni sono state bloccate mentre si rafforzano le verifiche sulla qualità dei lavori. La decisione arriva dopo le recenti contestazioni alle imprese coinvolte in lavori non conformi. Le sospensioni resteranno in vigore finché non saranno completate le ispezioni e saranno garantiti standard più stringenti.