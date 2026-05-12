Rimini dichiara guerra al fumo in spiaggia | nuove regole e più controlli per un’estate respirabile

L’estate 2026 a Rimini inizia con una nuova ordinanza che limita il fumo in spiaggia. La normativa, attiva dal 16 maggio al 20 settembre, introduce regole più stringenti e maggiori controlli per garantire un’area più pulita e salubre. Le disposizioni riguardano comportamenti e comportamenti dei cittadini e dei turisti sull’arenile, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’ambiente e la convivenza tra tutti i frequentatori della spiaggia.

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