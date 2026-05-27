Un noto giornalista è stato accompagnato sotto scorta dopo aver ricevuto minacce. L’episodio ha portato all’attenzione la sicurezza di chi si occupa di cronaca e critica in Italia. Non sono stati forniti dettagli sulle minacce o sui soggetti coinvolti. La notizia ha suscitato discussioni sulla tutela delle figure pubbliche impegnate nel giornalismo. La vicenda evidenzia la preoccupazione per la sicurezza nel settore dell’informazione nel paese.

L’incolumità personale di chi esercita il diritto di cronaca e di critica torna al centro del dibattito pubblico in Italia. In seguito a una serie di minacce esplicite e ravvicinate, le autorità competenti hanno ritenuto indispensabile attivare un protocollo di protezione nei confronti di un noto professionista dell’informazione saggistica e politica, ex vertice dell’agenzia nazionale AGI, finito nel mirino dei movimenti più radicali. La libertà di stampa si trova nuovamente a dover fare i conti con derive violente che cercano di condizionare il racconto dei fatti attraverso il ricorso alla paura e alle intimidazioni dirette contro le singole firme. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Sotto scorta!”: cosa è successo al famoso giornalista

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Multi SubWorld's Strongest Swordsman Became an Innkeeper. Bad Move, Assassins.

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