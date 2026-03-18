Un visitatore è entrato nel recinto dello zoo per scattare una foto all’ippopotamo pigmeo più noto del mondo, il piccolo Moo Deng. L’uomo si è avvicinato con l’intenzione di immortalare il momento, nonostante i divieti e le regole di sicurezza. La scena ha attirato l’attenzione di altri visitatori e delle guardie, che sono intervenute per fermare l’intrusione.

C’è chi per un selfie farebbe di tutto. Anche infilarsi nel recinto di un ippopotamo, per quanto piccolo e irresistibile. È successo in Thailandia e la protagonista involontaria della vicenda è Moo Deng, l’ippopotamo pigmeo diventato celebre online grazie a uno sbadiglio che ha fatto il giro del mondo. Milioni di like, migliaia di condivisioni e un esercito di fan. Ma la fama, si sa, ha anche i suoi lati più “inquietanti”. Secondo quanto riportato da Associated Press, m artedì sera un uomo è stato arrestato dopo essere entrato nel recinto dell’animale allo zoo all’aperto di Khao Kheow, una struttura molto popolare nel Paese asiatico. Secondo... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Entra nel recinto dello zoo per fotografara l’ippopotamo pigmeo più famoso del mondo: cosa è successo al piccolo Moo Deng

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