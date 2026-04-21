A Arzano, la scorsa settimana è stata revocata la scorta a un giornalista che da tre anni viveva sotto protezione. La decisione è stata presa senza riferimenti a nuovi pericoli, anche se il rischio legato alle attività del clan locale rimane elevato. La scelta ha suscitato reazioni tra colleghi e rappresentanti dell’ordine, mantenendo alta l’attenzione sulla sicurezza dei professionisti che si occupano di cronaca difficile.

La decisione di privare Domenico Rubio della protezione statale ha scosso l’ambiente giornalistico di Arzano, dove il cronista aveva vissuto sotto scorta dal 2020 a causa delle intimidazioni subite dal clan della 167. La notifica della revoca, arrivata dopo un iter burocratico avviato lo scorso giugno, sostiene che non vi siano più i presupposti per garantire la sicurezza del professionista, nonostante le minacce ricevute in passato siano state collegate direttamente ai vertici del gruppo criminale. Le motivazioni della Prefettura e il contesto territoriale di Arzano. Secondo quanto riportato nella nota firmata dal prefetto Michele Di Bari,...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arzano, scorta revocata al giornalista: il rischio clan resta alto

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