Sotto il cielo stellato vanno in scena le favole della Romagna | appuntamento con il Fulesta Sergio Diotti
Giovedì 28 maggio alle 21, nel prato della Chiesa della Madonna del Zotto a Roncofreddo, si svolgerà “Fralómescur- Racconti sotto le stelle”, evento della rassegna Piccoli Mondi. La serata, dedicata alle favole della Romagna, sarà condotta dal narratore Sergio Diotti. L’appuntamento si svolge in un luogo suggestivo all’aperto, sotto il cielo stellato, e prevede la lettura di racconti per un pubblico di tutte le età.
Giovedì 28 maggio alle ore 21 il prato della Chiesa della Madonna del Zotto, uno degli angoli più suggestivi del territorio di Roncofreddo, ospiterà “Fralómescur- Racconti sotto le stelle”, nuovo appuntamento della rassegna Piccoli Mondi.Protagonista della serata sarà Sergio Diotti, tra i più. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Giuliano Gemma e Mario Adorf: E PER TETTO UN CIELO DI STELLE - Western Completo
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