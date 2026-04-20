Nelle prossime ore, gli appassionati di astronomia potranno osservare un evento speciale nel cielo, quando la Terra passerà attraverso la scia di detriti lasciata dalla Cometa Thatcher. Questa occasione prevede il passaggio di numerosi bolidi, comunemente chiamati Liridi, che saranno visibili come meteore luminose. L’evento si svolge nella notte del 22 aprile e interessa un ampio settore del cielo notturno.

Gli appassionati di astronomia hanno un appuntamento cruciale con il cielo nelle prossime ore, quando la Terra incrocerà la scia di detriti lasciata dalla Cometa Thatcher. Lo sciame meteorico delle Liridi raggiungerà il suo apice mercoledì 22 aprile, offrendo uno spettacolo che combina la bellezza della natura cosmica con l’imprevedibilità degli eventi celesti. L’eredità polverosa del corpo celeste C1861 G1 Thatcher. Il fenomeno che si prepara a illuminare le notti di aprile non è altro che il residuo di un viaggio millenario. La Cometa Thatcher, identificata con la sigla C1861 G1, possiede un’orbita estremamente lunga che richiede circa 415 anni per completare un singolo ciclo attorno al Sole.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pioggia di bolidi nel cielo: l’appuntamento con le Liridi il 22 aprile

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