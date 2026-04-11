Rimini in vetrina al Vinitaly Lo chef stellato Carlo Cracco propone il simbolo della Romagna in tre versioni
Durante il Vinitaly di Verona, in corso dal 12 al 15 aprile, Rimini viene presentata attraverso la piadina romagnola Igp, un simbolo tradizionale della regione. Lo chef stellato Carlo Cracco ha ideato tre versioni diverse di questa specialità, inserendola nell’ambito di un’esperienza gastronomica dedicata alla città. La manifestazione offre così un’occasione per scoprire le eccellenze della Romagna attraverso un piatto rappresentativo.
Al Vinitaly di Verona (12-15 aprile), Rimini si racconta attraverso uno dei suoi simboli più autentici: la piadina romagnola Igp, protagonista dell’esperienza gastronomica firmata Carlo Cracco. Oltre al ristorante del Padiglione 1 di Veronafiere dedicato all’Emilia-Romagna, lo chef guiderà anche. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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