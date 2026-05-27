Sostegno la voce dei precari | Spostarsi dal Sud al Nord era impossibile ora gli specializzandi INDIRE rischiano di scavalcarci

I corsi di specializzazione INDIRE sul sostegno didattico sono stati attivati e da un anno affiancano il percorso TFA ordinario. I precari del settore sostegno affermano che fino a ora era difficile spostarsi dal Sud al Nord per motivi di formazione, e ora temono che gli specializzandi dell'INDIRE possano superare i loro posti. La loro voce si unisce a quella di chi lavora nel settore, evidenziando le difficoltà di mobilità e le preoccupazioni sulla competitività tra i percorsi di formazione.

La formazione sul sostegno didattico si è ampliata con l’attivazione dei corsi di specializzazione INDIRE, che già da un anno affiancano il TFA ordinario. In questi mesi il dibattito tra i docenti specializzatispecializzandi tramite i due canali è stato molto dinamico: ognuno ha dato una lettura diversa del quadro che si è delineato in merito a graduatorie, possibilità e futuro lavorativo, formazione, punteggi ed esperienza. Riportiamo qui di seguito il punto di vista di una docente specializzata con il IX ciclo TFA sostegno e inserita nelle GPS scuola secondaria di I grado della provincia di Catania. La docente, a cui dal mese di ottobre è... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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