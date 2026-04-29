Elezioni ecco la lista dei candidati al Consiglio per Sud chiama Nord a sostegno di Luigi Gentile

Sono stati annunciati i candidati al Consiglio per la lista Sud chiama Nord, che sostiene Luigi Gentile. Tra i sostenitori ufficiali c’è anche Cateno De Luca, il quale ha espresso il suo appoggio attraverso post sui social network. La lista si presenta come una delle opzioni per le prossime elezioni e ha già fatto conoscere i nomi dei suoi rappresentanti.

L'appoggio di Cateno De Luca, con “Noi Moderati-Sud chiama Nord”, era già arrivato pubblicamente con messaggi social. A Palazzo dei Giganti, per presentare una lista che supporterà la candidatura a sindaco di Luigi Gentile, stamani, sono arrivati Pasquale Tuloni e Lando Sciortino. Proprio loro.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Elezioni, ecco la lista della Dc dei candidati al Consiglio a sostegno di Luigi GentileA Palazzo dei Giganti, dove è stato sindaco dal 2007 al 2014, si è presentato sorridendo. Leggi anche: Elezioni, ecco la lista dell'Udc dei candidati al Consiglio a sostegno di Dino Alonge Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Elezioni, ecco le liste di Forza Italia e Forza Azzurri dei candidati al Consiglio a sostegno di Dino Alonge; Elezioni Agrigento, Lillo Sodano non si candida ma sosterrà Luigi Gentile; Elezioni, ecco i candidati al Consiglio comunale del Pd-Agrigento in movimento a supporto di Michele Sodano; Sfida a cinque a San Giovanni in Fiore, ecco le liste dei candidati – NOMI. Elezioni, ecco la lista dei candidati al Consiglio per Sud chiama Nord a sostegno di Luigi GentileL'appoggio di Cateno De Luca, con Noi Moderati, era già arrivato pubblicamente attraverso dei messaggi social. Il suo nominativo è fra gli assessori designati ... agrigentonotizie.it Amministrative, ecco tutti i candidati al Consiglio comunale a sostegno di Luigi GentileIl candidato a sindaco Luigi Gentile ha presentato questa mattina, presso il Comune di Agrigento, le liste a suo sostegno e la squadra degli assessori designati in vista delle prossime elezioni ammini ... grandangoloagrigento.it AGRIGENTO; ELEZIONI; EX SINDACO LILLO SODANO, PROGETTO DEL CANDIDATO LUIGI GENTILE E’ CONCRETO E DI PROSPETTIVA, SARO’ AL SUO FIANCO E SUO APPELLO NEI MIEI CONFRONTI ESPRIME UNA VOLONTÀ POLITICA SERIA E CO - facebook.com facebook