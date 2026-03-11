Nei giorni recenti, i prezzi di benzina e diesel sono aumentati fino al 5,9 per cento in diverse regioni italiane. L’incremento riguarda tutto il territorio, dal Nord al Sud, e si verifica in un contesto segnato dalla guerra internazionale. Le variazioni di prezzo nel settore energetico si sono fatte sentire rapidamente, influenzando le spese di chi si sposta con il carburante.

Le conseguenze dei conflitti internazionali non restano mai lontane dalla vita quotidiana. E quando si parla di energia, il passaggio dalla geopolitica al portafoglio degli italiani può essere sorprendentemente rapido. La crisi in Medio Oriente, infatti, ha già iniziato a produrre effetti concreti sui prezzi dei carburanti nel nostro Paese, con aumenti che in pochi giorni hanno riportato il tema del caro benzina al centro dell’attenzione. Secondo un’analisi realizzata da Altroconsumo, tra il 25 febbraio e il 5 marzo i prezzi di benzina e diesel sono aumentati in modo significativo nelle principali città italiane. In alcuni casi gli incrementi si avvicinano al +6%, con il gasolio che registra i rialzi più marcati. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Benzina e diesel tornano a correre con la guerra: fino al +5,9% in pochi giorni. Tutti gli aumenti dal Nord al Sud

