Sostegno del credito workshop d’imprese

Come creare credito per le imprese. Questo il tema al centro del convegno " Finanza agevolata a sostegno del credito: un workshop per tutte le imprese delle Marche" che si svolgerà oggi, alle 9.30, all’hotel Charlie, a Pesaro. L’evento, organizzato da Korus Partner Formazione insieme a Regione Marche, Camera di Commercio e gli enti finanziari Unicredit, Uni.Co. Marche, Glocal e Coface, ha l’obiettivo di favorire alle imprese del territorio un quadro aggiornato dei principali strumenti di finanza agevolata disponibili a livello regionale, nazionale ed europeo. Ospiti della giornata, Lucia Albano (foto), sottosgretaria al ministero dell’Economia e Mirco Carloni, presidente della Commissione agricoltura alla Camera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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