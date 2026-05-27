Sostegno del credito workshop d’imprese
Alle 9 si tiene un workshop dedicato a come le imprese possono creare credito attraverso la finanza agevolata. Il convegno, rivolto alle aziende delle Marche, si concentra sulle modalità per ottenere sostegno finanziario e migliorare la propria posizione creditizia. L’evento mira a fornire strumenti pratici alle imprese interessate a rafforzare il loro accesso ai finanziamenti.
Come creare credito per le imprese. Questo il tema al centro del convegno " Finanza agevolata a sostegno del credito: un workshop per tutte le imprese delle Marche" che si svolgerà oggi, alle 9.30, all’hotel Charlie, a Pesaro. L’evento, organizzato da Korus Partner Formazione insieme a Regione Marche, Camera di Commercio e gli enti finanziari Unicredit, Uni.Co. Marche, Glocal e Coface, ha l’obiettivo di favorire alle imprese del territorio un quadro aggiornato dei principali strumenti di finanza agevolata disponibili a livello regionale, nazionale ed europeo. Ospiti della giornata, Lucia Albano (foto), sottosgretaria al ministero dell’Economia e Mirco Carloni, presidente della Commissione agricoltura alla Camera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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