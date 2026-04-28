Credito nasce Irca dalla fusione tra Ircac e Crias Schifani | Più vicino il sostegno a imprese artigiane e cooperative

Nella sede di Palermo è stato firmato l’atto di fusione tra i due enti regionali dedicati al credito agevolato, portando alla nascita dell’Irca, un nuovo ente pubblico economico della Regione Siciliana. Con questa operazione, si completa il processo di accorpamento tra Ircac e Crias, rendendo operativo il nuovo istituto. Il presidente della regione ha dichiarato che l’obiettivo è avvicinare il sostegno alle imprese artigiane e cooperative presenti sul territorio.

Con la firma dell’atto di fusione nella sede di Palermo si è completato il processo di accorpamento tra Ircac e Crias: da oggi l’Istituto regionale per il credito agevolato (Irca) è pienamente operativo come nuovo ente pubblico economico della Regione Siciliana.All’incontro erano presenti il.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Nasce K2B: dalla fusione tra Koinè e Betadue una delle maggiori cooperative sociali del Centro Italia Ircac, finanziamenti agevolati per due cooperative delle MadonieI finanziamenti deliberati ad un tasso d'interesse molto basso, dello 0,96% a carico delle cooperative, sicuramente competitivo, confermano il ruolo... Contenuti di approfondimento Palermo. Nasce il nuovo IRCA: completata la fusione tra Ircac e Crias, svolta per artigiani e cooperativeCon l’accorpamento definitivo di Ircac e Crias, diventa pienamente operativo l’Istituto regionale per il credito agevolato (Irca). Il nuovo ente pubblico economico della Regione Siciliana, che sostien ... libertasicilia.it Completata la fusione tra Ircac e Crias: Irca pienamente operativoPALERMO – Con l’accorpamento definitivo di Ircac e Crias, diventa pienamente operativo l’Istituto regionale per il credito agevolato (Irca). Il nuovo ente pubblico economico della Regione Siciliana, c ... livesicilia.it