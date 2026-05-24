imprese crollo del credito e rimedi

E’ in programma giovedì 28 maggio, alle 9.30, all’hotel Charlie, il convegno dal titolo " Finanza agevolata a sostegno del credito: un workshop per tutte le imprese delle Marche ". L’evento, organizzato da Korus Partner Formazione insieme a Regione Marche, Camera di Commercio e gli enti finanziari Unicredit, Uni.Co. Marche, Glocal e Coface, ha l’obiettivo di favorire alle imprese del territorio un quadro aggiornato dei principali strumenti di finanza agevolata disponibili a livello regionale, nazionale ed europeo. Ospiti della giornata, Lucia Albano, sottosegretaria al Ministero dell’Economia e Mirco Carloni, presidente della Commissione agricoltura alla Camera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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