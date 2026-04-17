Bambini fuggono da una classe d’Infanzia | docente sanzionata ma i cancelli della scuola erano aperti Cosa hanno detto i giudici
Un episodio ha coinvolto una docente di scuola dell’infanzia in un istituto pugliese, che è stata sospesa per tre giorni dopo un episodio accaduto durante le attività scolastiche. Nel frattempo, alcuni bambini sono riusciti a uscire dalla classe e sono fuggiti dall’istituto mentre i cancelli erano aperti. I giudici hanno preso in considerazione questa situazione, ma non hanno ancora emesso una decisione definitiva sul caso.
Una docente di scuola dell’infanzia in servizio presso un istituto comprensivo pugliese era stata sospesa per tre giorni dall’insegnamento, a seguito di un episodio avvenuto durante l’attività scolastica. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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