Bambini fuggono da una classe d’Infanzia | docente sanzionata ma i cancelli della scuola erano aperti Cosa hanno detto i giudici

Un episodio ha coinvolto una docente di scuola dell’infanzia in un istituto pugliese, che è stata sospesa per tre giorni dopo un episodio accaduto durante le attività scolastiche. Nel frattempo, alcuni bambini sono riusciti a uscire dalla classe e sono fuggiti dall’istituto mentre i cancelli erano aperti. I giudici hanno preso in considerazione questa situazione, ma non hanno ancora emesso una decisione definitiva sul caso.