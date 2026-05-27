Sospensione assistenza Caritas | il Comune attiva supporto dei servizi sociali

Il Comune di Francavilla Fontana ha avviato un servizio di supporto sociale in risposta alla sospensione anticipata dell’assistenza fornita dalla Caritas presso la Chiesa della Croce. L’intervento, deciso dall’assessorato ai Servizi Sociali insieme al sindaco, mira a garantire assistenza agli utenti coinvolti. La misura riguarda l’attivazione di servizi comunali di supporto, in conseguenza della chiusura anticipata del progetto gestito dalla Caritas.

FRANCAVILLA FONTANA - L'assessorato ai Servizi Sociali di Francavilla Fontana, di concerto con il sindaco, in considerazione della sospensione anticipata del servizio Caritas presso la Chiesa della Croce, ha disposto l'attivazione anticipata del servizio comunale di supporto rivolto agli utenti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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