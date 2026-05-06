Dieci assistenti firmano con il Comune contratto full time di un anno per potenziare i servizi sociali

Al Comune sono stati assunti dieci assistenti sociali con contratti a tempo pieno di un anno. I nuovi professionisti si occuperanno di sostenere famiglie in difficoltà economica e di gestire interventi volti a rafforzare le misure relative all’assegno di inclusione. La firma dei contratti è stata formalizzata di recente, con l’obiettivo di potenziare i servizi sociali dell’ente.

Al Comune arrivano dieci nuovi assistenti sociali che si occuperanno di famiglie in condizione di fragilità economica ma anche degli interventi per il rafforzamento delle misure legate all’assegno di inclusione. A comunicarlo è l’assessorato Politiche sociali del Comune che ha potenziato il.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Servizi sociali, Comune: contributo per il pagamento canone di locazione anno 2026Sono aperti i termini per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione di contributo per il pagamento dei canoni di locazione per... Comune, tutti full time: Agrigento unica in Sicilia, festa per i 190 dipendentiMomento di festa al Comune di Agrigento, dove amministratori e dipendenti si sono ritrovati per celebrare un risultato definito storico per l’ente.