Servizi sociali Comune | contributo per il pagamento canone di locazione anno 2026

Sono stati aperti i termini per presentare le domande relative al contributo destinato a coprire i costi dei canoni di locazione per l’anno 2026. Le persone interessate possono presentare le richieste per ottenere questo sostegno attraverso i servizi sociali comunali. La procedura è rivolta a coloro che necessitano di aiuto per il pagamento dell’affitto e si svolge secondo le indicazioni stabilite dall’amministrazione locale.

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione di contributo per il pagamento dei canoni di locazione per l’anno 2026. L'iniziativa, finanziata dalla Regione Siciliana e attuata dal comune di Catania, prevede, infatti, l'erogazione di un contributo annuo.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Contributo per gli affitti, corsa al bando: file ai servizi socialiIn fila ai servizi sociali per consegnare al fotofinish la domanda per il contributo per gli affitti, il bando, pubblicato lo scorso 23 febbraio. In municipio raggiunto l'accordo su contratti di locazione abitativa a canone concordatoSAN VITO DEI NORMANNI - Sottoscritto ieri l'accordo, per le locazioni di uso abitativo a canone concordato nel territorio amministrativo di San Vito... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Avviso pubblico contributi spettro autistico; Campi solari, pubblicato l’avviso per i contributi economici alle famiglie; Bando per contributi affitti; Avviso pubblico, contributo per l'accesso alle abitazioni in locazione. Servizi sociali, come richiedere i contributiSono il dirigente dei servizi sociali di un Comune della Campania con meno di 50mila abitanti. Quali sono le procedure per ottenere i contributi previsti per lo svolgimento di attività socialmente ... vita.it Contributi per la disabilità grave. Sono 36 le domande in ComuneSono 36 le richieste di contributo per la disabilità gravissima anno 2023 pervenute all’Ufficio Servizi sociali del Comune di Porto San Giorgio. Considerato che l’Ufficio in questione è in possesso ... ilrestodelcarlino.it 22/4/26. Taglio di Po. Il CIASS(Consorzio Isola di Ariano Servizi Sociali)che gestisce le case di riposo di Ariano, Taglio di Po(foto)e Corbola,ha siglato un accordo col CUR(Centro Universitario Rovigo,in sinergia Padova-Ferrara)per promuovere la formazione x.com Telesveva. . Barletta, welfare e inclusione al centro del confronto: 50 milioni investiti per le fasce fragili della città #puglia #bat #barletta #welfare #inclusione #povertà #investimenti #servizisociali - facebook.com facebook