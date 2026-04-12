La lettera degli insegnanti precari a Giorgia Meloni | Promesse tradite la situazione a scuola è insostenibile Serve un decreto urgente

Gli insegnanti precari hanno scritto una lettera alla Presidente del Consiglio, denunciando la condizione attuale del settore scolastico. Nella missiva, si afferma che migliaia di docenti lavorano da anni con contratti a termine, spesso rinnovati annualmente, senza possibilità di stabilizzazione. La richiesta principale riguarda un decreto urgente che possa affrontare questa situazione e offrire soluzioni concrete. La lettera sottolinea la difficoltà di continuare in queste condizioni.

«La situazione è insostenibile. Migliaia di insegnanti continuano a lavorare da anni con contratti a tempo determinato, rinnovati di anno in anno, senza alcuna reale prospettiva di stabilizzazione». Inizia con questa denuncia la lettera che il «Coordinamento Docenti Precari» ha scritto alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per accendere i riflettori su una crisi che investe migliaia di lavoratori e la qualità stessa del sistema scolastico. L’accusa: «Tradite le promesse elettorali». Il centro della protesta risiede nel contrasto tra le promesse politiche e le reali azioni dell’esecutivo. Secondo il Coordinamento dei docenti, infatti, «nonostante gli impegni assunti in campagna elettorale, il governo non ha ancora adottato misure concrete per affrontare il precariato storico nella scuola».🔗 Leggi su Open.online

La lettera di Daniela Santanchè a Giorgia Meloni: “Nella mia vita sono abituata a pagare i miei conti e anche quelli degli altri”“Cara Giorgia ti rassegno, come hai ufficialmente auspicato, le mie dimissioni dal ruolo di ministro che avevi voluto affidarmi e che credo di avere...

Daniela Santanché si è dimessa, la lettera a Giorgia Meloni: «Ho sempre pagato i miei conti e quelli degli altri». Tajani: «Se la premier te lo chiede, devi farlo» – La direttaA due giorni dall’esito del Referendum sulla giustizia che ha decretato una sonora sconfitta per la riforma voluta dal governo Meloni non accennano a...